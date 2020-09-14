شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح وزارة الزراعة للفلاحين لزيادة إنتاج محصول البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، عدد من الإجراءات لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى لمحصول البرتقال، بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة خلال شهر سبتمبر الجارى.

ومن أهم التوصيات الفنية الشهرية الخاصة بزراعات حدائق الموالح والتى أصدرتها الإدارة:

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف.

- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

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ـ تسميد الأشجار التى تروى بالغمر.

- الأشجار من عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 200 جم إلى 250 جم سلفات نشــادر أو نترات نشاد، ويتم إضافة 250 جم سلفات بوتاسيـوم للأعـمار الصغــيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، ويتم إضافة 350 جم سماد مركـب للأشجار أكـبـر من 3 سنوات.

ـ وعن تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط:

- الرية الأولــى: يضـــــاف 3 كجم سلفات نشــــادر + 1.5 كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانيــة: يضـــــاف 3 كجم سمـاد مركـب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثــة: يضــاف 1 لتــر حـامـض أميـنى للفــــدان مـدة شهــر، الرية الرابعــة: يضــاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم، ويضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما أيضا.

ـ التسميد الورقي في حالة نقص العناصر فقط، ويتم الـــرش الـــورقي بمعـدل مرة كل شهر ويكـون في حــالة ظهور أعراض نقص العناصر علي الأشجـار ويكـرر، ويتـم كما يلي "300 جم حـديـد مخلبي +150 جم زنــك مخلبي +150 جم منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 250جم استيموفول لرفع كفاءة الامتصاص".