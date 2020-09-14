شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت سيدة مجهول الهوية مصرعها، وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بعد بوابة بنى سويف ب 20 كيلو فى اتجاه القاهرة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ووقوع إصابات.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لأنثى مجهوله الهوية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى لحين التعرف عليها وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما نقلت سيارات الإسعاف كلا من مى محمد محمد 15 سنة، طالبة، مقيمة بمحافظة سوهاج مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، هبه أحمد شيبه 11 سنة، طالبة، مقيمة بعين شمس مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، هبه أحمد أحمد 28 سنة، مقيمة بعين شمس مصابة بجروح وكدمات متفرقة، محمد ضحي محمد 42 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مدرس، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، خالد ناصر عبد الله 32 سنة مقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة.

كما تم نقل كلا من محمد عبد الحكم عمر محمد 67 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، صفاء محمد محمود عيسي 21 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، شربات مجدي عفيفي 35 سنة، مقيمة بعين شمس مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمني، حمدي علي عبدالمنعم 56 سنة مقيم بعين شمس مصابا باشتباه نزيف داخلي واشتباه كسر بالضلوع.

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ونقلت سيارات الإسعاف سند عبد الحكم عمر 57 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصابا بجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، محمد شيبه الحمد 42 سنة مقيم بمحافظة سوهاج مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد محمد عبد الحكم 38 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، عزه شيبه الحمد محمد 34 سنة ومقيمة بعين شمس مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه، إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.