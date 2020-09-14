القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم للمرة الرابعة فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مكة المكرمة بعد ساعات من شروق الشمس هذا اليوم التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة 2020، حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 09:33:54 صباحاً ( 06:33:54 صباحاً بتوقيت جرينتش)، وسيكون القمر على إرتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7 %) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر.
عمليا تستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.
يذكر أن بداية الشهر الجارى، شهد اكتمال بدر القمر، وعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم بدر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 31 اغسطس حتى 3 سبتمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، اما وقت البدر الكامل فسيكون غدا 1 سبتمبر .
كما كنا على موعد فى 5 سبتمبر مع اقتران القمر مع كوكب المريخ، والاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الارض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة الى حد ما وهو ما نسميه الإقتران .
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