شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 12 منطقة بمحافظة القاهرة انقطاع بخدمة مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ في التاسعة من صباح اليوم، ومقرر عودتها في التاسعة مساء اليوم الإثنين، وذلك بسبب تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد، ضمن خطة تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم .

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إن المناطق هي " هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية ".

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وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية " لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباح غدا الاثنين وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم ، نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.