اليوم.. محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.

كان محامي المتهم قد طالب بإذن من هيئة المحكمة بالحصول على تحريات ضابط الرقابة الإدارية، والأحكام السابقة على المتهم لضمها للقضية.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

وحُكم على "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.