​محافظة القاهرة: نقل 207 أسر من شمال الحرفيين إلى "الأسمرات 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت محافظة القاهرة، تسكين 110 أسر، اليوم الأحد بمدينة الأسمرات، تم نقلهم من منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر غرب القاهرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن آدمي لسكان تلك المناطق، معلنة استمرار أعمال التطوير ونقل المواطنين لمجتمع الأسمرات، مضيفًا أنه تم تسكين 46 أسرة أمس السبت من سكان منشأة ناصر، ونقلهم لحي الأسمرات، كما تسلم 31 أسرة يوم الجمعة 31 وحدة سكنية مجهزة بالأسمرات 3، بعد نقلهم من عشوائيات منشأة ناصر، بإجمالي 207 أسر خلال 3 أيام.

وشكلّت محافظة القاهرة، لجنة من المحافظة والمباحث برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بمركز شباب زينهم لفحص طلبات الأهالي، ومتابعة أعمال التسكين ونقل السكان لوحدات جديدة مجهزة بالكامل.

وأكد اللواء خال عبدالعال محافظ القاهرة، أن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة، والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل متعلقات السكان الشخصية إلى حى الأسمرات، حيث تم توفير سيارات نقل وأتوبيسات نقل عام لنقل السكان، لتوفير الجهد والمال لنقلهم، بالإضافة إلى إشراف قيادات المحافظة على عملية النقل على رأسهم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس حى منشأة ناصر.

ويوفر مشروع الأسمرات 3، 7440 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، بالأثاث والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تزويد العمارات السكنية بأسانسرات، ويضم المشروع كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والكنيسة والمسجد، وقصر الثقافة وكل ما يتعلق بالحياة.