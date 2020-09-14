شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: خصم 25% من قيمة تصالح مخالفات البناء عند «الدفع الفوري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تخفيض 25% من قيمة المبلغ المستحق على أصحاب مخالفات البناء الراغبين في التصالح عند سداده كاملا، ولمن سددوا 25% كجدية إجراءات التصالح ويرغبون بسداد باقي المبلغ.
وأشاد المحافظ بمواطني المحافظة وجديتهم لسداد مستحقات الدولة، وطالبهم بسرعة سداد المبالغ المستحقة للتصالح قبل انتهاء المدة المقررة، مؤكدا أن الدوله بكافة أجهزتها جادة في التصدي لأي مخالفات، وأنه لن يسمح بأية مخالفة بناء أو تعدي على أراضي الدوله أو الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
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