شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل المتطوعين لإجراء تجارب لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني لتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

ويحتوي الموقع على شروط التطوع مع نبذة مهمة عن توضح طبيعة الدراسة الاكلينيكية للقاحات محتملة ضد فيروس كورونا المستجد، والفوائد والمزايا للمشاركة في هذه الدراسة، طبقا لما نشر على موقع تسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

ما طبيعة هذه الدراسة؟

تتمحـور هـذه الدراسـة حـول الفعاليـة والمناعة المكتسبة مـن لقـاح فـيروس سـارس «كوفيـد-2» غيـر النشـط.

التجــارب السريرية هي دراســات تجــرى عـلـى متطوعــين. وتقــوم هــذه الأبحاث بدراســة ما اذا كان استخدام علاج أو لقاح جديد آمنا ومــدى فعاليــة ذلــك العلاج أو اللقاح في علاج أو منع حدوث مرض معين.

ما هي الفوائد والمزايا للمشاركة؟

ســتوفر الشركة الراعيــة للدراســة السريرية اللقاح مجانا وبــدون أي رســوم، كمــا ســتقوم بالتكفــل بدفــع رســوم ومصاريــف الاختبارات والفحوصــات المختلفة المتعلقة بالدراســة، ســتتحمل شركة التأميــن الخاص بالدراسة التكاليــف المتعلقة بالرعايـة الطبيـة حال الاحتياج.

تجرى هــذه الدراســة لتقييــم مدي فاعلية اللقاح، وليــس هنــاك مــا يضمــن أنــك ستســتفيد بالتأكيــد مــن هــذا اللقــاح. إذا قــررت المشاركة في هـذه الدراسـة، فقـد يسـاعدك هـذا الإجراء وعـى الوقايـة مـن الأمراض الناجمـة عـن الإصابة بفيـروس كورونـا المسـتجد.

رابط الموقع الإلكتروني لتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد. اضغط هنــــــــــــــا

الأبحاث الإكلينيكية

وأعلن حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، شروط التطوع لاختبار لقاحات فيروس كورونا، ونلخصها في التالي:

شروط المشاركة في تجربة لقاح كورونا:

ان يكون المتطوع يبلغ من العمر ١٨ عاما فيما فوق.

التسجيل باستخدام الاوراق الرسمية والموافقة المستنيرة.

يكون مقيما في مصر أو معه إقامة سارية إدا كان أجنبيا.

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يخضع المتقدم لاختبار تقييم أهليته للمشاركة في التجارب.

موانع المشاركة في تجربة لقاح كورونا:

الإصابة بأعراض البرد أو الحمى والسعال قبل ١٤ يوم من التجربة.

الاصابة بالحساسية تجاه أحد انواع الادوية.

ان يكون اصيب مسبقا بالصرع أو التشنج أو تلقي ادوية مثبطة للمناعة.

الاصابة بأمراض حادة مثل الربو أو امراض القلب أو الكبد أو الكلي.

التعرض لنقل الدم خلال ثلاثة أشهر قبل التطعيم.

النساء خلال فترة الحمل أو الرغبة في الحمل خلال فترة التجربة.