شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل مجلس نقابة أطباء الأسنان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في مكتبه، الأحد، مجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان بالغربية عقب انتخابه.

بدأ اللقاء بتهنئة المحافظ للمجلس الجديد، مؤكدا دورهم الكبير في التوعية اللازمة لأطباء الأسنان والمتابعة المستمرة للعيادات الخارجية للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد.

وطالب الدكتور فتحي فايد، نقيب أطباء الأسنان، دعم المحافظة للنقابة من خلال توفير مقر لها بإحدى المستشفيات الحكومية.

وعلي الفور قام المحافظ بالتوجيه للتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لبحث طلب النقابة ومدى إمكانية توفيره لهم، مؤكدا أن المحافظة تقف بجانب كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمة المثلى للمواطن.

حضر اللقاء د. فتحي فايد نقيب الأسنان ود. عاطف مرزوق الأمين العام للنقابة ود. أبوالغيط ابوعاصي أمين الصندوق ود. محمد الحلواني ود. محمد الفرارجي أعضاء تحت السن بالنقابة، وقدموا لسيادته في نهاية اللقاء درع النقابة.

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