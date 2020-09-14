شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 معارض سيارات لعدم إعلان الأسعار والبيانات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن رجال التموين بالتنسيق مع مسؤلي حماية المستهلك بكفر الشيخ حملة على التجار المتلاعبين، وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بشن حملات تموينية على الأسواق لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، بقيادة سامح البنا ومحمد عبدالقوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وسعد أبوإسماعيل ومحمد صبري، بجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

نجحت جهود الحملة في ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة عصير البودرة بمدينة كفر الشيخ، بدون ترخيص، واستخدامه مواد مجهولة المصدر، وعلامات تجارية بدون مستند قانوني، مستخدما استيكرات مقلدة والتلاعب في تواريخ الانتاج والصلاحية، مدخلا بذلك الغش على جمهور المستهلكين، بقصد طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثرت الحملة بداخل المصنع على «1200 عبوة مجهولة المصدر، 120 كجم مواد خام مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها، 12 عبوة و800 جرام منتهية الصلاحية»، وجري التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 1737 لسنة 2020 جنح قسم ثانِ كفر الشيخ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وضبطت الحملة 4 معارض سيارات بدائرة قسم أول كفر الشيخ، لعدم إعلانهم عن أسعار ومواصفات وكامل بيانات السيارات الموجودة بالمعارض، وتحررت المحاضر اللازمة للمعارض المخالفة بأرقام «2691، 2692، 2693، 2694» لسنة 2020 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.