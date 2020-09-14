شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام دواجن ولحوم وزيت طعام في حملة مكبرة على مطاعم بلقاس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة من رئاسة مركز ومدينة بلقاس، مساء الأحد، من صبط واعدام كميات من الدواجن واللحوم وزيت الطعام غير صالحة للإستخدام الآدمى في حملة على المطاعم والمحلات التجارية بنطاق مدينة بلقاس.

خرجت الحملة بتعليمات الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس وبرئاسة غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس والمحاسب صلاح عبدالله نواب رئيس المركز ومفتشى اللصحة والتموين، لمتابعة الإشتراطات الصحية ومتابعة الأطعمة المقدمة للمواطنين بمطاعم المدينة والمحلات التجارية.

وتمكنت الحملة من تحرير 3 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير 3 مخالفات نقص إشتراطات صحية، وتحرير 4 محاضر مخالفات تموين بالإضافة لإعدام كمية كبيرة من الدواجن واللحوم المجمدة والمعدة للطهي للتغيير في المواصفات الصحية والخواص الطبيعية وإعدام إثنان وثلاثون لتر زيت طعام لتغيير بالخواص والمواصفات الصحية.

وشدد رئيس المركز على تكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات التجارية والمطاعم والمخابز ومنافذ بيع الخضروات واللحوم والأسماك والأسواق داخل مدينة بلقاس بإنتظام للحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق الانضباط في الأسعار وجودة السلع والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

اعدام لحوم ودواجن فى حملة على المطاعم ببلقاس

اعدام لحوم ودواجن فى حملة على المطاعم ببلقاس

اعدام لحوم ودواجن فى حملة على المطاعم ببلقاس

اعدام لحوم ودواجن فى حملة على المطاعم ببلقاس

اعدام لحوم ودواجن فى حملة على المطاعم ببلقاس