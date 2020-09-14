شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 6 منشآت طبية غير مرخصة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف غلق وتشميع 6 منشآت طبية «مركز لحضانات الأطفال ومركزين للعلاج الطبيعي ومعمل للتحاليل الطبية وعيادتين للأمراض الجلدية» وذلك لعدم حصولهم على الترخيص اللازم.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان، الأحد، أنه في إطار إهتمام مديرية الصحة ببني سويف بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصه، كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجى والدكتور بسام رونز، مدير العلاج الحر بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 منشأت طبية «مركز لحضانات الأطفال ومركزين للعلاج الطبيعي ومعمل للتحاليل الطبية وعيادتين للأمراض الجلدية» وذلك لعدم حصولهم على الترخيص اللأزم، وضبط أدوية غير مرخصة «تم تحريزها».

شارك في الحملة كل من: الدكتور مصطفى فخري والدكتور أحمد عبدالعظيم والدكتورة رباب احمد شاكر والدكتور عبدالله على والدكتور رجب على، وتم تحرير المحاضر اللأزمة وإتخاذ الاجراءات الإداري والقانونية بشأن المخالفات.