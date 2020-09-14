شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه، الأحد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ.
وناقش المحافظ الموقف الحالي للمصنع بالمحلة، مؤكدا ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصناعة والعمل على تطويرها.
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