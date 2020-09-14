محافظ الغربية يستقبل ممثلي البنوك لدفع قيمة التصالح من خلال القروض البنكية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه عددا من ممثلي البنوك المصرية لمناقشة إجراءات الحصول على قروض تساعد المواطنين في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقا للشروط الخاصة بكل بنك.
واتفق الحاضرون على تقديم كل التسهيلات للحصول على تلك القروض وسيتم عرض تلك الشروط بداية من مطلع الأسبوع القادم داخل من خلال صفحة المحافظة وشاشات العرض وبنرات داخل المراكز التكنولوجية.
تأتي هذه المبادرة في اطار اهتمام المحافظة بتحقيق الأمن الاجتماعى للمواطنين وعدم تعريض المباني الخاصة بهم للإزالة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم.
حضر الاجتماع مديرو فروع بنوك الأهلي والقاهرة ومصر.
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