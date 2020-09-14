شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد حركة المحامين العموم المقدمة من النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، في جلسته المنعقدة، الأحد، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العموم الأول والمحامين العموم المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن العام القضائي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

على أن يكون بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية، قد تحدد له يوم السبت المقبل.



