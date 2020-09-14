شكرا لقرائتكم خبر عن الوحيدة في مصر.. محافظ دمياط تكشف أسباب قرار فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد بنسبة إشغال ٥٠٪ مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.

وأكدت المحافظ ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

وقالت محافظ دمياط إن قطاع السياحة برأس البر تأثر سلبًا بشكل كبير خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى أن قرارها بفتح قاعات المناسبات بنسبة إشغال 50% جاء مراعاة للبعد الاجتماعى والضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها.

واضافت في اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى المصرية: «من لا يلتزم بقواعد الإجراءات الصحية سيتم إغلاق قاعته»، مشيرة إلى أنه لم يتبق إلا شهر واحد لموسم الصيف وينتهى، وعليه وجدنا أن هذا القرار سوف يساعد المواطنين.

وتابعت: «بنسهل عليهم حتى يشتغلوا قبل ما الصيف يخلص»، مشيرة إلى أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم من قسم المتابعة بالمحافظة على قاعات المناسبات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت محافظ دمياط أن قرار إعادة فتح قاعات المناسبات والأفراح بنسبة 50% صدر دون التنسيق مع الحكومة، مؤكدة أن الهدف منه هو مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

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