شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات التموينية والرقابية على أسواق كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وبناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المخابز، والمطاعم، والمحلات التجارية، وذلك لتحقيق الامن الغذائي، والتأكد من صلاحية وسلامة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق لمدة أسبوع لمخبز افرنجي لعدم الالتزام وخروجه بمنتجاته خارج المخبز، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد المطاعم لإدارة النشاط بدون ترخيص.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال حملة التوعية وانطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بالمدينة، حيث تم المرور على عدد من صالونات الحلاقة والكوافيرات وتم تعليق الملصقات اللازمة، كما تم توزيع نموذج من الأدوات الشخصية اللازمة لكل شخص للحد من انتشار الأمراض وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع الادارة الصحية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز البلدية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان تحقيق جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخالفات المتنوعة، منها «٣ محاضر نقص وزن، محضرين تصرف في ٩ شكاير دقيق، محضر عدم اعلان».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

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حملات تموينيه

حملات تموينيه

حملات تموينيه