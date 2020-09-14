شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات منوف»: الإسهال والقيء من أعراض الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أنور محفوظ، مدير مستشفى حميات منوف في المنوفية، إن فيروس كورونا المستجد ظهرت له أعراض جديدة مثل الإسهال والقيء، إضافة إلى الأعراض المعروفة مسبقاً مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
أضاف «محفوظ»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن «مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، وبعض الحالات التي تصل المستشفيات حالتها الصحية خطيرة بسبب الاستهتار وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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