شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال غير مسبوق للكشف الطبي للترشح لـ«النواب» في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجنة الطبية المشكلة لإجراء الكشف والفحوص الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب زيادة غير مسبوقة في عدد المتقدمين.

وتأتي انتخابات دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.

واقترب عدد الراغبين في الترشح من 80 شخصا، وسط حالة من الاستياء بسبب ضعف شعبية بعض المتقدمين واعتمادهم علي الظهور الإعلامي فقط دون رغبة حقيقية قي استكمال مشوار الترشح لانتخابات محلس النواب.

وحرص النواب الحاليون محمد الحصي وأبوالمعاطي مصطفي وضياء الدين داود علي الاعلان عن قيامهم بالترشح مجددا، بينما تقدم النائب الأسبق الدكتور جمال الزيني بالكشف الطبي وكذلك سمير التلباني تمهيدا لترشحه علي الدائرة الثانية.

وأكد ضياء بصل تقدمه للكشف الطبي، الثلاثاء المقبل، وهو ما يؤكد تزايد احتمالية سخونة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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