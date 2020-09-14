شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خال شاب توفى بعد نشر صورة له داخل تابوت: قال لنا لازم تتقبلوا أنى هموت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مينا عيد، ابن خال الشاب نور الذى توفى بعد نشر صورة له داخل تابوت، قائلا:"يتمتع بحياة الخدمة مع كاهن دير المقطم وكان يتمتع بالنعم والروحانيات، وكان شاب جميل".
وأكد مينا، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرى، أنه تحدث مع نور وقتها عن سبب تلك الصور، مشيرا ً إلى أن نور كان يحب الحياة ولديها أسرة جميلة وطفلين صغار .
وأكمل مينا عيد، أن كل الأسرة تحدثت معه بشأن كل الصور ولكن عارضهم قائلا لهم:"لازم تتقبلوا أني هكون في يوم من الأيام كده".
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