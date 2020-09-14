شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365":استمرار تركيب عدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية يسيروا بانتظام فى خطة تحويل العدادات التقليدية بدور العبادة بالكامل سواء الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف لأخرى مسبوقة الدفع، موكدا أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع تساهم فى ترشيد الاستهلاك وحصول الوزارة على مستحقاتها المالية.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع هو ضمان المحاسبة الدقيقة للمشترك وتحصيل القيمة الفعلية الاستهلاك، لافتا إلى أن من بين مميزات العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة هو ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في استهلاك الكهرباء وتحميل شركات التوزيع خسائر مالية ضخمة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 113 ألف عداد مسبوق الدفع حتى 20 اغسطس الماضي بدلا من العدادات التقليدية بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و جهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مستهدف تركيب 85 الف 848 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف تم الانتهاء من تركيب 84 الف 740، لافتا إلى أنه من مستهدف تركيب 31 الف 892 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة للمحليات تم الانتهاء من تركيب 27 الف 403 عداد.