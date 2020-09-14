شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الدقهلية: توقيع الكشف الطبي على 186 مرشحًا محتملاً للنواب خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن توقيع الكشف الطبى على 186 مرشحا محتملا لإنتخابات مجلس النواب خلال 3 أيام فقط .

وقال «مكى» في تصريح صحفى: «أنه تم توقيع الكشف على 97 من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثالث لبداية الكشف الطبى ليصل إجمالي من أجروا الكشف الطبي إلى الآن 187 كشف» .

وشدد على ضرورة دخول المرشحين على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف قائلا :«إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع»

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع إجراءات الكشف الطبي أجريت بأماكن تقديم الخدمة بسهوله ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد في اليوم الثالث وسط تدابير وقائية حفاظا على جميع المرشحين .

وخصصت مديرية الصحة 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي للمترشحين وهم مستشفيات«المنصوره العام الجديد»الدولي«، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي» بالإضافة إلى المجلس الطبي العام، والعمل مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 9 مساءا وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات .

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