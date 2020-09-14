شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار اختبارات القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين حتى 16 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار امتحانات الطلبة المتقدمين للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الجديد 2020،2021، حتى 16 من شهر سبتمبر الجارى، موضحة أنه يعقد إلكترونيا وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الامتحان مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته في المرحلة الإعدادية وبغض النظر عن العذر الذي دفعه إلى التغيب عن أداء الامتحان.

وشددت الوزارة على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.