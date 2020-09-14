شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة المنوفية: استقبلنا 668 شكوى من المواطنين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل -مدير مديرية الزراعة بالمنوفية ان إدارة خدمة المواطنين بمديرية الزراعة «لجنة خدمة المجتمع» تقوم بمتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين والاتصال بالإدارات المختلفة بالمديرية لحل هذه المشاكل والرد عليها وتذليل العقبات لحل هذه الشكاوى.

وأضاف أن إجمالي عدد الشكاوى ( 668 ) شكوى ما يخص المحافظة منها 12شكوى وما يخص الوزارة منها 126 شكوى تم بحثها و55 شكوى جارى بحثها وما يخص جهات أخرى منها 365 شكوى تم بحثها -و110 شكوى جارى بحثها ) .

وبذلك حتى يتم الوصول باللجنة إلى أقصى درجة من الإتقان والأداء المتميز .