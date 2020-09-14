شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات بمرحلة رياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بموافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع بمرحلة رياض الأطفال من المصروفات المدرسية للعام الدراسى 2020/2021.

وأكد الخطاب أن القرار يأتى في اطار رعاية الوزارة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والتخفيف من الأعباء المالية لأولياء أمور الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على تعديل سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بـ الصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج، حيث تقرر أن يكون سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 12 عاما، وذلك مثل أقرانهم العاديين.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية.

وكانت المادة الأولى من القرار الوزاري 63 لسنة 2020 تنص على أن يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6: 12 سنة.

و لا يجوز النزول بسن القبول عن 6 سنوات وألا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020 باستثناء الحالات السابق ذكرها .

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