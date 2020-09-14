شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها يتفقد المنطقة الاستثمارية لمتابعة استكمال الأعمال قبل بدء التشغيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس.على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة بنها، مساء الأحد، المنطقة الاستثمارية الجاري إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، والتي تقع على مساحة ٤٦ فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية .

قام رئيس المدينة بمتابعة الأعمال المقامه بها لسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.

تأتي زيارة رئيس المدينة بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور حماده وهدان نائب رئيس المدينة، وياسر ابراهيم رئيس الوحدة المحليه بشبلنجه.

رئيس مدينة بنها يتفقد المنطقة الإستثمارية لمتابعة استكمال الأعمال قبل بدء التشغيل

رئيس مدينة بنها يتفقد المنطقة الإستثمارية لمتابعة استكمال الأعمال قبل بدء التشغيل