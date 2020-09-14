التضامن الاجتماعي تبدأ إجراءات إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، الأحد، إجراءات إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عبدالحميدالهجان محافظ القليوبية.

وقام مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، يرافقه ريهام الشحات مدير إدارة التأهيل بالمديرية، ومرفت رجب مدير شؤن المرأة ومسؤل الاعانات بالمديرية، بمتابعة العديد من الأنشطة الاجتماعية بالخصوص ومنها بداية خطوات إجراءات إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى لخدمه أهالى مركز ومدينة الخصوص من الأشخاص ذوى الاعاقة.

كما تضمنت زيارة قيادات المديرية، متابعة سير العمل بإدارة الخصوص الاجتماعية ووحدة الخصوص الاجتماعية.

يذكر أن إدارة الخصوص الاجتماعية تم افتتاحها في مارس ٢٠١٩ وتعتبر خطوة إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى هو اتجاة لاستكمال منظومة الخدمات الاجتماعية داخل مدينة الخصوص في ضوء خطة الوزارة والمديرية بهدف التيسير على متلقى الخدمة.

التضامن الاجتماعى بالقليوبية تبدأ خطوات اجراءت إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص

التضامن الاجتماعى بالقليوبية تبدأ خطوات اجراءت إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص

التضامن الاجتماعى بالقليوبية تبدأ خطوات اجراءت إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص

التضامن الاجتماعى بالقليوبية تبدأ خطوات اجراءت إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص

التضامن الاجتماعى بالقليوبية تبدأ خطوات اجراءت إنشاء مكتب تأهيل اجتماعى بالخصوص