شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية في الخانكة لمتابعة «المتغيرات المكانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اجتماعًا الأحد بمجلس مدينة الخانكة، بشأن منظومة المتغيرات المكانية مع الإدارة الهندسية، ومديري وفنيي التنظيم على مستوى الوحدات المحليه بالمدينة، ومدير المتابعة، وبحضور اللواء خالد كشك، رئيس المدينة.

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

وبحسب بيان، ناقشت ريان إزالة كافه المعوقات الخاصة بالمنظومة، مشددة على مسؤولي التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي متغير حدث.

كما شددت نائب المحافظ على محاسبة كل مقصر من المسؤلين في التقاعس أو التأخر أو التراخي في اتخاذ الاجراءات أوالرد على المتغير المرسل له، موجهةً بتحرير تقرير عن المتغيرات الجديدة خلال 48 ساعة وسرعة إنهاء المتغيرات القديمة خلال مدة محددة.

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

والغرض من منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية (قانوني / تعدٍ) وأخيرًا متابعة حالة التعديات.

نائب محافظ القليوبية تتابع منظومة المتغيرات المكانية والنظافة بالخانكة

وتتكون منظومة المتغيرات المكانية من مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بالمساحة العسكرية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات ووحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والاحياء، وتهدف إلى الحفاظ على نصيب الاجيال القادمة من املاك الدولة «التنمية المستدامة»، وذلك من خلال رصد ومتابعة الاراضي سواء اكانت املاك عامة أو خاصة وقانونيتها، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.

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