شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «فنون تطبيقية حلوان» يضعون اللمسات النهائية لأطول جدارية بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاربت أطول جدارية في جنوب سيناء التي يرسمها طلاب فنون تطبيقة حلوان على الانتهاء، بكورنيش طور سيناء الجديد، حيث تنتهي الأعمال بها الثلاثاء القادم، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة.

وقالت الدكتورة ريهام بهاء الأستاذة بقسم الزجاج بالكلية، إنها جاءت إلى جنوب سيناء بصحبة 25 طالب وطالبة من الفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حوان، وذلك بدعوة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، للعمل التطوعي لرسم جدارية قاعدة بحرية حيث تم معاينة المكان الذي سيتم رسم الجدارية به ضمن أعمال تجميل مدينة طور سيناء، حيث تم مراعاة الطابع البيئي في رسم 60 باكية على مسافة 500 متر، حيث يقوم الطلاب برسم الطابع الذي يميز كل مدينة مثل البحر والغطس وعود الزيتون والمرأه السيناويه بزيها البدوي الذي يميزها.

اشارت الدكتورة ريهام أن الطلاب يعملون ليل نهار حتى يتم الانتهاء من المهام المطلوبه منهم قبل يوم 17 من هذا الشهر، وهو ميعاد افتتاح العديد من المشروعات الحيوية بمدينة طور سيناء.

على الجانب الآخر أكدت الطالبات آية محمد وميار سعيد وعلياء أشرف عن سعادتهم في المشاركة في هذا العمل التطوعي لتجميل مدينة طور سيناء، وأن رغم العمل الذي يبدأ في درجة حرارة مرتفعة وأشعة شمس من الساعة 9 صباحا وحتي السادسة مساء، إلا أنهم سعداء بهذا العمل التطوعي وبهذه التجربة الجديدة بالنسبة لهم.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بمدينة طور سيناء.

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأعمال الفنية لطلبة وطالبات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والتي زينت عدة جداريات بالمدينة مما أضاف لمسة جمالية وفنية تتواكب مع عمليات التطوير بالمدينة، وأثنى المحافظ على تلك الأعمال، مؤكدا على توافر كافة متطلباتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة، كما طالبهم بطرح بعض الرؤى الفنية لدراستها والعمل على تنفيذها.

كما قدم محافظ جنوب سيناء شكره للدكتورة ريهام بهاء الأستاذة بقسم الزجاج بالكلية والمشرفة على مجموعة العمل على جهودها.

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وتعبر الجدارية عن هوية جنوب سيناء من بحر وجبل وشعاب مرجانية، بالإضافة للتراث البدوي والسيناوي.