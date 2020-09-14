شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نتائج أول تجربة إكلينيكية على لقاح كورونا مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن أول تجربة إكلينيكية خاصة بلقاح فيروس كورونا "كوفيد – 19"، تمت يوم أمس السبت، وهذه المرحلة الثالثة لها، وبناء على جميع النتائج السابقة فهى نتائج مبشرة، وأضافت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج "خبر اليوم" التى تقدمه الإعلامية لما جبريل، على فضائية ON E TV، أن المنتج من الممكن أن يكون متاح للجماهير بعد التأكد من فعالية نتائجه.

وعن هدف إجراء المتطوع للتجربة، أوضحت مستشارة وزير الصحة، أن الهدف الأسمى للمشاركة هو العلم والإنسانية، مضيفة أن الدراسة تجاوب على سؤال بحثي محدد، إضافة إلى قياس درجة مأمونية اللقاح.

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وأشارت إلى أن شروط التطوع تتضمن أن يكون المواطن أقل من 18 عامًا، وعدم الإصابة بأمراض يصعب السيطرة عليها، قائلة إن الوزارة تجري تحاليل معينة للاطمئنان أن المتطوع آمن للتطعيم.