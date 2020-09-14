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مستشار رئيس الوزراء يؤكد نقل أكثر من 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه خلال الـ 3 سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة وبالتالي سيكون هناك سهولة في الانتقال من القاهرة للعاصمة الإدارية.

 

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، خلال برنامج أخر النهار، المذاع على قناة آخر النهار، أن الانتقال سيتم من النصف الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن كل الوزارات سيتم نقلهم بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة .

 

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وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن هناك أرشفة إلكترونية تتم فى الوزارات قبل نقهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: على كل المواطنين التسجيل في منصة مصر الرقمية .

 

واستطرد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن مصر تسير في إصلاح اقتصادى واجتماعى، لافتا إلى أنه تم تدريب كافة الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

 

 

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