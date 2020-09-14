شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريند بتليفزيون الخليج 365.. "السيسى مكمل بأمر الشعب" هاشتاج تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موجز الترندات من تليفزيون الخليج 365 أبرز الموضوعات والأخبار التي تصدرت مؤشرات البحث عند المصريين على جوجل، وأيضا ترندات تويتر، حيث أعد الموجز محمد محسوب، وقدمه شروق وجدي، وآلاء شتا.

ما زالت المبادرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تتوالى على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تدعوه إلى إكمال مشواره فى البناء والتعمير، وعدم الالتفات للمحاولات التحريضية التى تروج لها جماعة الإخوان وعناصرها فى الداخل والخارج والدعوات إلى التظاهر، حيث تظل المشروعات والإنجازات القومية التى تقوم بها إدارة الرئيس السيسي المحرك الأول للمواطن فى مواجهة محاولات الإخوان الفاشلة المتكررة لتخريب المجتمع.

وبعد تصدر أكثر من هاشتاج مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي الأيام الماضية موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لتفويضه باستكمال مهمته، تصدر هاشتاج "السيسي مكمل بأمر الشعب"، خلال الساعات الماضية ترند "تويتر" فى مصر، وتوالت ردود الفعل الإيجابية التى تشد من أزر الرئيس، وتشيد بالإنجازات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وتطالب باستكمال المسيرة.

كما تناول الموجز استمرار تصدر الكابتن عزمي مجاهد الذى رحل عن عالمنا اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤشرات البحث على جوجل ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى ، مع منشورات عزاء للراحل.

كما تناول الموجز استمرار تصدر تنسيق الجامعات صدارة البحث على جوجل كان " تقليل الاغتراب"، حيث كان الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أعلن اليوم ، أن 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب ، مضيفا ، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، وشدد على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

ومن بين التريندات التي تصدرت السوشيال ميديا منصة Netflix بعد طرحها الفيلم الفرنسي المثير للجدل "Cuties" والذي حقق ردود فعل عالمية مناهضة بسبب تصوير الأطفال بطريقة جنسية وغير لائقة.

وأثار الفيلم الفرنسي المثير للجدل رد فعل عنيفًا جديدًا ضد Netflix من قبل النقاد الذين أكدوا أنه يتجاوز الخط في تصوير الأطفال في بطريقة جنسية، وطالب رواد السوشيال ميديا المشتركين في المنصة بمقاطعتها وإلغاء اشتراكهم.

كما تضمن الموجز احتفال الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بالدولى المصري محمد صلاح بعد الهاتريك الرائع الذى أحرزه خلال مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد والتى إنتهت بفوز الاول بنتيجة 4-3 فى إفتتاح مشواره الدوري الإنجليزي أمس،السبت، على ملعب "أنفيلد".

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موجز التريندات من تلفزيون الخليج 365

نشرت صحيفة "ديلي ستار"، صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يحتفل بهدفه الرابع من ركلة الجزاء على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى تضامناً معه لمعاناته من التصلب الجانبي الضموري، وكتبت، " ها نحن ذا، ثلاثية صلاح تنقذ كلوب وزملاءه من الإحراج".

كما تضمن الموجز إشعال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الصراع بشكل مبكر على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وسجل فاردي هدفين خلال انتصار ليستر سيتي على مضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريمييرليج.

وبذلك، يحتل فاردي المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف محمد صلاح المتصدر بـ3 أهداف، والذي سجل "هاتريك" خلال فوز ليفربول مساء السبت على ليدز يونايتد 4-3.

وأنهى الموجز بتريند اهتم به الكثيرون وهو وفاة خال الرئيس السوري بشار الأسد، محمد مخلوف، السبت، وفقا لما نشره حفيده، علي، نجل رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.

وكان يعتبر مخلوف من أهم رجال الأعمال الذين يسيطرون على نسبة كبيرة من الاقتصاد السوري قبل أن يتسلم ابنه، رامي، من بعده ويستحوذ على 60% من اقتصاد البلاد.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن محمد مخلوف لعب دور الوسيط بين الرئيس السوري ورامي مخلوف، إثر الأزمة الأخيرة التي وقعت بينهما وأدت إلى الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف.