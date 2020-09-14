شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تؤكد متابعتها لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات للتعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة ترفع درجة الاستعداد لموسم الفيضان الذى يبدأ في أول أغسطس من كل عام ولمدة 3 شهور، موضحاً أن هناك متابعة لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات التعامل معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أن منسوب المياه يتم متابعته ساعة بساعة وهو من أهم أدوار المنوط بها ويعد في معدلات آمنة، لافتاً إلى أن السد العالى وبحيرة ناصر يستطيع استيعاب المياه الواردة ونستطيع إدارة الفيضان بشكل أمثل.

وأوضح أن الفيضان يختلف حجمه ونوعه كل عام، وكل المؤشرات تقول أنه فوق معدلات المتوسط هذا العام، كل منشآت السد العالى قادرة على التعامل مع منسوب المياه، ونزود ونخفض المنصرف من السد حسب الاحتياج، وونخفض المنصرف نتيجة القدرة على تفريغ الشبكة الداخلية، لأننا قادمين على موسم سيول ويجب أن نستوعب المياه لكى لا تحدث أى أخطار أو كوارث، وهو من أهم التحديات التى نواجهها.