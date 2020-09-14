شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة 400 أسرة من منشأة ناصر بعد تسكينهم بالأسمرات ضمن تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة كبيرة غمرت 400 أسرة من حى منشأة ناصر، بعد نقلهم إلى مدينة الأسمرات، خلال 4 أيام، منهم 110 أسرة اليوم الأحد، من منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر غرب القاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

وأكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 400 أسرة من حى منشأة ناصر بمدينة الأسمرات، وأوضحت أنه تم توفير أتوبيسات نقل عام، لنقل الأسر لوحداتهم الجديدة بالاسمرات، بأمتعتهم غقط، حيث أن الوحدات التى يتسلمونها مجهزة ومؤثثة بالكامل.

وأشارت المحافظة أنه تم تسكين 46 أسرة أمس السبت من سكان منشأة ناصر، ونقلهم لحى الأسمرات، كما تسلم 31 أسرة يوم الجمعة 31 وحدة سكنية مجهزة بالأسمرات 3 بعد نقلهم من عشوائيات منشأة ناصر، بإجمالى 400 أسرة خلال 4 أيام .

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وشكلت محافظة القاهرة لجنة من المحافظة والمباحث برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بمركز شباب زينهم لفحص طلبات الأهالى ومتابعة أعمال التسكين ونقل السكان لوحدات جديدة مجهزة بالكامل.

من جانبه، أكد اللواء خال عبد العال محافظ القاهرة، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل متعلقات السكان الشخصية إلى حى الأسمرات، حيث تم توفير سيارات نقل وأتوبيسات نقل عام لنقل السكان، لتوفير الجهد والمال لنقلهم، بالإضافة إلى إشراف قيادات المحافظة على عملية النقل على رأسهم محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية ورئيس حى منشأة ناصر.

ويوفر مشروع الاسمرات 3 ، 7440 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، بالأثاث والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تزويد العمارات السكنية بأسانسرات، ويضم المشروع كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، واماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والكنيسة والمسجد، وقصر الثقافة وكل ما يتعلق بالحياة.