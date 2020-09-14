شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف مزايا وأهداف إنشاء أكبر مصنع للغزل بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم، مشيراً إلى أن نوعية الإنتاج تؤدي إلى التشغيل بربحية، كما أن مصنع الخامات الذي كان يورد للمصانع وكفاءة المصنع قلت بشكل كبير وبدأنا استيراد 90% من الخارج.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، أن هناك صيانة دورية للشركات، ولكن هذا المصنع سيتم تطويره، سنحقق الاكتفاء الذاتي في حوالي 5 خامات وهذا هدف استراتيجي بجانب الأهداف الاقتصادية التى ستأتي من وراء ذلك المصنع.

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وتواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى " غزل المحلة".

ويقام المصنع على مساحة حوالى 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالى 780 مليون جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادى أشرف بدوى لـ"الخليج 365" أن هذا المصنع العملاق سيعيد العرش مجددا للقطن المصرى طويل التيلة، ولا سيما أن المصنع سينتج خيوط رفيعة من القطن طويل التيلة، لافتا إلى أن الشركة القابضة للقطن بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن تعطى هذا المصنع أولوية كبرى لاستعادة مكانة مصر مجددا .