شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مجند القطار: تكريم الدولة وسام على صدرى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت والدة المجند عبد الله مسعد عنتر ابن مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، صاحب فيديو واقعة الكمسرى، إن نجلها تعرض لموقف غير إنساني شاهده الملايين في جميع أنحاء الجمهورية وانتفضت له جميع أجهزة الدولة المصرية .

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تكريم الدولة متمثلة في الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، هو وسام على صدرى، مشيرة إلى أنها شاهدت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثلجت صدورهم، وأنها فخورة بتحرك جميع أجهزة الدولة لرجوع حق نجلها .

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، استقبلا والدة المجند عبدالله صاحب واقعة القطار والسيدة صفية التى دفعت له ثمن التذكرة وذلك لتكريمهما بديوان عام المحافظة خلال مؤتمر صحفي .

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وأكدت السيدة أن الكمسري تجاوز فى حق المجند بالتحدث إليه بطريقة غير لائقة بسبب ثمن التذكرة الأمر الذى دفعني كأم أثناء تواجد فى القطار إلى دفع ثمن التذكرة للمجند وإصرارى على ألا يغادر القطار كان بدافع الأمومة.

وخلال التكريم قال محافظ الغربية إن "ما فعلته المعلمة صفاء ما هو إلا تعبير عن أصالة المرأة المصرية وأنها تمثلت فيها صفات الإنسانية والأمومة معا، وأشار رحمي الي أنها استطاعت أن تكون مربية أجيال ناجحة واصفًا تصرفها مع المجند: أم لكل المصريين.

بداية الواقعة عندما تداول مجموعة كبيرة من رواد موقع "فيسبوك" ومواقع سوشيال ميديا أخرى فيديو لسيدة مصرية تدافع عن مجند جيش وتحل مشكلة تغريمه بسبب عدم قطع تذكرة قطار من قبل كمسريين وتؤكد من خلال الفيديو انه كأحد ابناءها وتقف وسط الركاب بشجاعة ودون خوف دون علمها بأن أحد قام بتصويرها.























