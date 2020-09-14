شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير الإسكان يصدر أكبر حركة تنقلات بين نواب ومعاونى أجهزة المدن الجديدة، والسيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام. رئيس الوزراء يجدد التأكيد على تيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد وزير الإسكان يصدر أكبر حركة تنقلات بين نواب ومعاونى أجهزة المدن الجديدة محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر للأسمرات خلال 3 أيام.. أخبار مصر محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر للأسمرات خلال 3 أيام.. أخبار مصر السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الرئيس يكلف الحكومة بفض التشابك بين الأوقاف والزراعة على الأراضى بالمحافظات Advertisements الصحة: ارتفاع عدد المتطوعين لإجراء تجارب لقاح كورونا لـ11 متطوعا الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ82.5% سامح شكرى: التدخلات الخارجية فى ليبيا مرفوضة.. ونسعى لتوافق ليبي – ليبي طقس مائل للحرارة غدا بالوجه البحرى والرطوبة 85% والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزيرة التضامن: 85% من المتعافيات كشفوا أن الخلافات الأسرية سبب وقوعهم فى الإدمان وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار الزراعة تناشد المواطنين بالاستفادة من تيسيرات قانون التصالح فى مخلفات البناء وزارة الأوقاف تعلن عن 33 درجة بوظيفة إمام وخطيب ومدرس.. اعرف الشروط

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