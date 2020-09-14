شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تخفيض مقابل التصالح بالمدن الجديدة من 15% لـ25% حسب سعر المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن قرار تخفيض مقابل التصالح بمخالفات البناء فى المدن الجديدة من 15 لـ25%، نتيجة المتابعة للجنة المكلفة من رئيس الوزراء وتحت إشراف وزير الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه كان هناك مطلب لقاطنى المدن الجديدة لتخفيض أسعار متر التصالح أسوة بالمحافظات، مشيرة إلى أن تخفيض قيمة متر التصالح في المدن الجديدة من 15 % إلى 25 % مع مراعاة المستوى العمرانى بالمدن الجديدة.

وذكرت أن القاهرة الجديدة والشيخ زايد تخفض 15 %، و20 % للشروق والعبور والعبور الجديدة ودمياط الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وباقى المدن 25 % مثل 15 مايو وبدر وسفنكس الجديدة، وهذه النسبة حسب سعر المحافظة الواقعة بها، ويبدأ من الغد.

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