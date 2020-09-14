شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غطس يكشف تفاصيل تصويره للعبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها بـ30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى محمد سيد، مدرب غطس، تفاصيل تصويره العبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها منذ 30 عاما، قائلا إن متعلقات الركاب كما هي حتى الآن موجود بالسفينة، لافتا إلى أن مكان غرق العبارة بمنطقة سفاجا يتميز بالرؤية الواضحة تحت المياه.

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وأضاف خلال لقاء ببرنامج مساءDMC ، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الغطاس الذى يرغب فى تصوير أى حطام سفينة لابد أن يكون حاصلا على شهادة غواص مغامر، خاصة أن حطام السفينة يقع على مسافة من 31 لـ33 مترا فى قاع البحر، وبالنسبة للغواصين المبتدئين صعب.

وأوضح: "الغواص يستلزم حصوله على شهادة للمستوى الثاني ليصبح غواصا مغامرا، وأن يكون لديه عِدة غواص محددة، واتباع مكتشف الغوص المحلي".

وتابع: "شعور الغواص المغامر يختلف من شخص لآخر عندما يشاهدون الحطام، فالبعض يتأثر من المشاهد، مضيفا: "فيه بعض الشنط كانت مفتوحة وكان ظاهر الملابس الخاصة بأصاحبها، ودي كانت مناظر لبعض الغطاسين صعبة شوية".