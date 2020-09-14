شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تكشف تفاصيل 18 مشروع تنموى فى شمال وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن هناك أكثر من مشروع قرب الانتهاء في سيناء، موضحة أن هذه المشروعات هى مشروعات تنموية في شمال وجنوب سيناء، حيث إن هناك 11 مجتمع تنموى في شمال سيناء و7 في جنوب سيناء.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن فكرة هذه المجتمعات في أنها تعتبر مجتمعات متكاملة، حيث إن هناك سكن ونشاط اقتصادى ونشاط زراعى، متابعة: بما أن هناك نشاط زراعى فلابد أن يكون هناك مياه وبالتالي هناك أكثر من 260 بير متواجدين.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المجتمعات منتشرة في سيناء بحيث يستفيد منها أهالى سيناء وكذلك أهالى من مناطق أخرى، وهناك تمويل تنموى يصل إلى حوالى 25 مليار دولار، وكل مشروع يتم تقسيمه إلى 3 محاور وهم المواطن محور الاهتمام ثم المشروعات التنموية والقوى الدافعة والهدف من المشروع، مشيرة إلى أن هناك أكثر من هدف يتم تحقيقه منها القضاء على الفقر وتوفير المياه النظيفة وتدشين المدن المستدامة.

وفى وقت سابق، تفقدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، عددا من التجمعات التنموية فى وسط سيناء بنطاق مركز نخل، فى زيارة رافقها خلالها بشير سلطان نائب رئيس مركز ومدينة نخل وخليل على خليل سكرتير المجلس نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.