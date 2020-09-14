شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء 4 أحياء يكشفون حجم الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخلفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر لطفى، رئيس مدينة ههيا بالشرقية، إن نسبة المتقدمين لطلبات التصالح كبيرة، وهناك وعى لدى المواطن أن قانون التصالح في مصلحته ونعتبره شهادة ميلاد جديدة لكل مبنى مخالف. وأضافت خلال لقائها ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن هناك 5776 طلب تصالح تم تقديمها حتى الآن بههيا.

من جانبه، قال علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، إن الفترة الأخيرة كانت التعديات صارخة منذ 2011 وهو ما أزاد تعداد المخالفات ولكن التوقيت مناسب للقانون وهى صرخة، مشيرا إلى أن التصالح يفوق الخيال.

وأشار إلى أن مركز بلبيس حصل على رقم متقدم على مستوى محافظة الشرقية في التصالحات ودفع جدية التصالح، موضحاً أنه تم فتح المجال أن كل المستندات سوف تستكمل فيما بعد والمهم أن يكون المواطن في دائرة الأمان في ظل القانون رقم 17.

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وفى السياق ذاته، أوضح اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، أن هناك 1165 طلب للتصالح حتى الآن، ويتبقى أعداد بسيطة حتى الآن.

من جانبه، ذكر أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، أن حلوان متعددة الأنماط في مناطق السكنية، بها العدي من المناطق العشوائية، وعدد الماخلفات التي تم حصرها من عام 2011 إلى 2020 هم 3525 مخالفة بناء متنوعة من التعدى على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف بتعلية الأداور.

ولفت إلى أن هناك تيسيرات، وتم زيادة ساعات العامل حتى العاشرة مساء لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح، مضيفا أن هناك 570 طلب تصالح تم تقديمها حتى الآن.