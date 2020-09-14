شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى توثق تفقدها للتجمعات التنموية الجديد وسط أهالى سيناء "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على توثيق زيارتها التفقدية لعدد من التجمعات التنموية فى وسط سيناء بنطاق مركز نخل، فى زيارة رافقها خلالها بشير سلطان نائب رئيس مركز ومدينة نخل وخليل على خليل سكرتير المجلس نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ونشرت وزيرة التعاون الدولى مجموعة صور من زيارتها لمنطقة سيناء، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهرت من خلالها وهي تتوسط أهالي وأطفال سيناء، وكتبت قائلة: "سيناء الأرض المقدسة، نشعر بالفخر والإنجاز ونحن نختتم زيارتنا في شمال سيناء، فصل جديد في إعادة بناء للأجيال القادمة".

Advertisements

وأوضح بيان لمجلس مدينة نخل أنه تم استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وزيارتها للتجمعات التنموية بنطاق المركز بقريتي صدر الحيطان، والنثلية .



وزيرة التعاون الدولي مع أهالى سيناء



وزيرة التعاون الدولي مع أهالى سيناء

وتم تقديم عرض تفصيلى للمشروع ومراحله المختلفة على مستوى محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث يجرى الانتهاء من استصلاح 10600 فدان، وبناء 1181 بيتا بدويا شاملة المرافق المختلفة لعدد 18 تجمعا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء وعدد 11 تجمع بمحافظة شمال سيناء منها 6 تجمعات بمركز ومدينة نخل وقامت الوزيرة بتفقد ما تم تنفيذه من المباني والأراضي الزراعية والآبار بتجمعي أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، النتيلة 1، النثيلة 2 بقرية النتيلة.



وزيرة التعاون الدولي



وزيرة التعاون الدولي في سيناء