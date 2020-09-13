محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية استعداداً لافتتاحها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال المشروعات التنموية والخدمية بطور سيناء استعداداً لافتتاحها قريبا.

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء، استعداداً لافتتاحها قريبا.

رافق محافظ جنوب سيناء خلاال الجولة، اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالعظيم رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء البوابات والتجميل والميادين بالمدخل والطريق أمام الديوان العام وأعمال شارع 306 الذي يشمل 24 محل تجاري حضاري يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة، و96 فرصة عمل غير مياشرة لأهالي مدينة طور سيناء، مزودة بدورات مياه حريمي ورجالي، وخيام لعرض المنتجات البدوية.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش المدينة، وميدان أفريقيا والجداريات وأعمال التجميل بطريق الكورنيش، وذلك قبيل افتتاح تلك المشروعات لتمثل طفرة تنموية خدمية كبري لأهالي مدينة طور سيناء وزوارها.

وكانت استعدت مدينة طور سيناء لافتتاح الكورنيش وممشي أهل مصر وعدد من المشروعات الخدمية مثل شارع ٣٠٦ وميدان أفريقيا والشاطئ العام .

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