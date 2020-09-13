شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجة تطلق مبادرة «المواطن المبتكر» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مركز الخارجة في الوادى الجديد، مساء اليوم، مبادرة «المواطن المبتكر» لدعم جهود الدولة في التنمية.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد ،ان المبادرة تهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير مختلف الخدمات بمركز الخارجة ،للوصول إلى أعلى معدلات التنمية المستدامة التي تحقق احتياجات ومطالب المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة تمكن المواطن من المشاركة بالافكار والمقترحات والآراء التي من شأنها دعم خطط التنمية التي تنفذها الأجهزة الحكومية بكافة مناطق مركز الخارجة ،موضحا أنه يحق للمواطن التقدم بهذه المقترحات إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الخارجة ،حتى يمكن دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.