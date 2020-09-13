شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن العبور 14 ساعة لعمل صيانة بمآخذ المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة العبور عن قطع مياه الشرب عن المدينة يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة مساء لمدة 14 ساعة.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، التي تتبعها مدينة العبور إداريا، صادر عن جهاز المدينة «نحيط علم السكان بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور يوم الثلاثاء المقبل من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي الأربعاء، وذلك لوجود أعمال صيانة بمآخذ المياه».

وتابع البيان: «يهيب الجهاز بالمواطنين والمنشآت الخدمية مثل المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع قيام الجهاز بتوفير عربيات مياه للشرب للاحتياجات الضرورية».