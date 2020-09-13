شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبى على ١٠ مرشحين للنواب فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد أنه تم حتى الآن توقيع الكشف الطبى على ١٠ مرشحين محتملين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأوضح أن الكشف الطبى مستمر تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان ،حيث يستمر توقيع الكشف الطبى على المرشحين حتى 26 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً .

وأكد أنه تم الكشف الطبى حتى الآن على كل من «ابتسام أمير هارون، وأنور كمال الدين قاسم محمد ،وخيري محمد خضر على، وعبدالحميد محمد محمد على حسن، ومحمد أحمد محمد عيسى، وعبدالحكم أحمد جبالي عيسى، وحسام محمد حسين محمد، وقدري عبدالعزيز إبراهيم بركة، ومحمد ناصر إلياس عباس، وأحمد محمد أحمد عبدالله».