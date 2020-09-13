شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يقرر خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح أجمالى ما تم تخفيضة بسعر المتر في مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020. كما قرر محافظ الأقصر في حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم ٢٥% من إجمالي المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية في قرى المحافظة لتلقي طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقي طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا. وناشد ألهم المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بالتوجة للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفاً عليهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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