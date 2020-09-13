شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1350 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استأنفت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد جهودها لتنظيم القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، وفقاً لما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء دمياط، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وخلال القافلة المُنعقدة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور، والتي تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «covid19»، تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٣٥٠ متردد، وتحويل ٣٢ مريض لاستكمال العلاج بالمستشفيات، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٦ حالة، بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات الطبية في مجالات التثقيف الصحي.
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