شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: عمارة واحدة في المدينة مخالفة بـ«5» طوابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق التنمية الزراعية في شمال سيناء بصرف النظر لأي تكلفة مالية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مياه في سيناء مصدرها محطة المعالجة في بحر البقر، وسيتم من الغد تحضير البنية الأساسية لزراعة 490 ألف فدان من المحطة.

وأكد على أن الأراضي الزراعية في منطقة وسط سيناء تتسم بالخصوبة والجودة.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه سيتم زراعة قرابة 900 ألف فدان في شمال سيناء بخلاف أرض ترعة السلام 275 ألف فدان.

وأشار إلى أنه تم تخفيض قيمة أسعار التصالح على جميع المستويات بنسبة 25 %، ما عدا الفئات التي تنعم بالحد الأدنى 50 جنيها للمتر.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أن كل منزل في ربوع المحافظة مساحته أقل من 100 متر سيكون سعر التصالح فيه 50 جنيها.

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وأكد على أن 7.8 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مشيرا إلى أن عمارة واحدة في شمال سيناء مخالفة للارتفاع المسموح به بـ 5 أدوار، وتقدم صاحبها بطلب للتصالح ولم يسكن فيها أحد حتى الآن.