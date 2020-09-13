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شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الوادي الجديد: سلامة عينات الألبان وعدم صلاحية الأسماك بمنطقة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد، أن نتائج فحص العينات العشوائية للألبان لعدد سبع عينات من الأبقار بمنطقة الصرف الصحي بالخارجة وعدد من محلات السوبرماركت التي تقوم بتجميع الألبان وبيعها بمدينة الخارجة، والتي تم فحصها بمعهد بحوث صحة الحيوان بالقاهرة ومديرية الصحة بالمحافظة، ثبت خلوها من العناصر الثقيلة (الكادميوم والرصاص) والبكتيريا، ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما أضاف أن التحاليل التي أجريت على عينة من الأسماك ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائى.
وأشار إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتحليل عينات من الألبان والأسماك بالأسواق لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
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